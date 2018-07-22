الخارجية التركية تدين تفجير انتحاري بمحيط مطار "حامد كرزاي"





أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، التفجير الانتحاري بمحيط مطار "حامد كرزاي" بالعاصمة كابل، الذي أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 60 أخرين، وفق أحدث حصيلة.وأكدت الوزارة، في بيان، أنها تدين التفجير الانتحاري، الذي وقع بعد دقائق من مغادرة النائب الأول للرئيس الأفغاني، عبد الرشيد دوستم للمطار.وأعربت الخارجية التركية، عن حزنها لمقتل العديد من الأشخاص في الهجوم، بينهم عناصر أمنية، وقدمت تعازيها للشعب والحكومة في أفغانستان.ووصل دوستم كابل، ظهر اليوم؛ قادما من رحلة علاجية في الخارج دامت أكثر من عام.تجدر الإشارة، إلى أنه لم يتم ذكر أي تفاصيل عن التفجير، في وسائل الإعلام الأفغانية.