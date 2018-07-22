شاهد.. لارا إسكندر ترقص على كيكي - kiki بـ"الهوت شورت" (فيديو)

من وقت لآخر يظهر تحديًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يبدأ في الإنتشار من خلال تنفيذ المتواجدين على السوشيال ميديا لتلك التحديات، الأمر الذي يحولها من تحديات مألوفة إلى ما يقترب للجنون.

تحدي كيكي - kiki

آخر تلك التحديات كان تحدي "كيكي"، بدأت قصة التحدي عندما انتشر تحدي الرقص على أنغام أغنية (in my feelings) للمغني الكندي، دريك، بعدما نشر حساب (theshiggyshow) الكوميدي المشهور على إنستجرام مقطعا مصورا لشاب يرقص على أنغام المقطع الذي يقول فيه دريك "كيكي، هل تحبيني؟، وبعدما حقق الفيديو انتشارا واسعا قال صاحب الحساب، الذي يتابعه أكثر من مليون ونصف مستخدم، إنه مبتكر رقصة (dotheshiggy).

ظهرت الفنانة لارا إسكندر، على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي ترقص على أغنية "كيكي – kiki" وهي ترتدي "الهوت شورت" أثناء قيادتها السيارة.

وتدور فكرة "تحدي كيكي"، حول الهبوط من السيارة أثناء سيرها، ثم الرقص على أنغام أغنية "In My Feelings" للمطرب الأمريكي، دريك.