ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الصحة" عن جرعة تطعيم شلل الأطفال الجديدة: آمنة 100%

الأحد 22/يوليه/2018 - 07:57 م
الصحة عن جرعة تطعيم شلل الأطفال الجديدة: آمنة 100%
الدكتور خالد مجاهد
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الجرعة الجديدة لمرض شلل الأطفال التي تم إقرارها مؤخرًا، ما هى إلا إجراء احترازي، موضحًا أنها جرعة مجانية للأطفال عند عمر الأربع أشهر.

وأشار "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة في مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، إلى أن منظمة الصحة العالمية دعمت مصر بـ 4 مليون جرعة، لافتًا إلى أن الطفل كان يحصل على 7 جرعات من عمر يوم حتى 18 شهرًا ضد أمراض مختلفة، وتم إضافة جرعة جديدة عبارة عن حقنة عضل لمرض شلل الأطفال.

وأكد أن التطعيم الجديد آمن 100% بشهادة منظمة الصحة العالمية، ومتواجد في كل المراكز والوحدات التابعة لوزارة الصحة.
المزيد عن: مصر شلل الأطفال الصحة الدكتور خالد مجاهد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
x
22:05
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
سان خوسيه إيرثكويكس - الولايات المتحدة الأمريكية
x
23:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
نادي الهلال - السعودية
3
x
17:00
0
نادي رادوملي - سلوفينيا
الإسماعيلي - مصر
1
x
18:00
1
النادي الصفاقسي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/22/2018 8:00:01 PM