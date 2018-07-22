"الصحة" عن جرعة تطعيم شلل الأطفال الجديدة: آمنة 100%



وأشار "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة في مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، إلى أن منظمة الصحة العالمية دعمت مصر بـ 4 مليون جرعة، لافتًا إلى أن الطفل كان يحصل على 7 جرعات من عمر يوم حتى 18 شهرًا ضد أمراض مختلفة، وتم إضافة جرعة جديدة عبارة عن حقنة عضل لمرض شلل الأطفال.



وأكد أن التطعيم الجديد آمن 100% بشهادة منظمة الصحة العالمية، ومتواجد في كل المراكز والوحدات التابعة لوزارة الصحة.



قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الجرعة الجديدة لمرض شلل الأطفال التي تم إقرارها مؤخرًا، ما هى إلا إجراء احترازي، موضحًا أنها جرعة مجانية للأطفال عند عمر الأربع أشهر.