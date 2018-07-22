درة تنضم لتحدي "كيكي".. فضلت الأغنية الأصلية للرقص (فيديو)

انضمت الفنانة التونسية درة، لقائمة النجمات العرب اللاتي شاركن في تحدي الرقص "كيكي"، المنتشر مؤخراً في العالم العربي، بعد شهرته العالمية بالرغم من الهجوم عليه بعد رصد عدد من الحوادث التي نتجت عنه.



