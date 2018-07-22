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درة تنضم لتحدي "كيكي".. فضلت الأغنية الأصلية للرقص (فيديو)

الأحد 22/يوليه/2018 - 07:54 م
درة تنضم لتحدي كيكي.. فضلت الأغنية الأصلية للرقص (فيديو)
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سارة إبراهيم
 
انضمت الفنانة التونسية درة، لقائمة النجمات العرب اللاتي شاركن في تحدي الرقص "كيكي"، المنتشر مؤخراً في العالم العربي، بعد شهرته العالمية بالرغم من الهجوم عليه بعد رصد عدد من الحوادث التي نتجت عنه.

وقامت "درة" بنشر مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، أثناء هبوطها من السيارة، ورقصها على الأغنية الأصلية للتحدي، بعنوان "In My Feelings" للمطرب الكندي دريك.


وكانت ياسمين رئيس ودينا الشربيني، أشعلا مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، بعد تداول مقطعين فيديو لرقصهما على طريقة "كيكي"، واختارت الأولى أغنية "ساعات بشتاق" لمحمد فؤاد، فيما اختارت الثانية أغنية "شوقنا" لعمرو دياب.



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