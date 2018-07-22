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‏القادسية يقترب من ضم لاعب الاهلي "أحمد الزين"

الأحد 22/يوليه/2018 - 07:49 م
‏القادسية يقترب من ضم لاعب الاهلي أحمد الزين
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أحمد عصام
 

يقترب مجلس إدارة نادي القادسية السعودي، من ضم أحمد الزين لاعب نادي الأهلي علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

واتفقا مسئولي الفريقين علي انضمام الزين للقادسية في الموسم المقبل، من اجل مشاركته كلاعب أساسي مع الفريق، بسبب وفرة اللاعبين في مركزه بالنادي الأهلاوي.

ولم يشارك الزين مع الاهلي في الكثير من المباريات في الموسم الماضي، لكثرة اللاعبين الاجانب في الجانب الهجومي للفريق.

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