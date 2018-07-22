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"الوزراء": تحريك أسعار الغاز الطبيعى جاء لمعالجة التشوه

الأحد 22/يوليه/2018 - 07:46 م
الوزراء: تحريك أسعار الغاز الطبيعى جاء لمعالجة التشوه
أشرف سلطان
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هدى عبدالرازق
 
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار تحريك أسعار الغاز جاء بعد دراسة، موضحًا أن السبب في القرار هو وجود تشوه وفجوة بين أسعار اسطوانات البوتجاز والغاز الطبيعي.

وأشار "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة في مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، إلى أن أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، أو اسطوانة البوتجاز مازالت مدعومة من الدولة حتى بعد الزيادة.
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