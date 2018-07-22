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أمل حجازي تكشف حقيقة خلعها للحجاب (صورة)

الأحد 22/يوليه/2018 - 07:41 م
أمل حجازي تكشف حقيقة خلعها للحجاب (صورة)
أمل حجازي
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الفجر الفني
 
نفت المطربة أمل حجازي، الشائعات المنتشرة مؤخرآ على مواقع التواصل الاجتماعي حول خلعها للحجاب، مؤكدة تمسكها بحجابها.

ونشرت "حجازي" عبر حسابها بموقع التغريدات "تويتر" قائلة: "‏لا يمر يوماً لا أشكر الله به على نعمة الهداية، توضيح لكل المواقع وكل من قال إني خلعت الحجاب ‎حجابي سر سعادتي"‎.

يذكر أن أمل حجازي، ارتدت الحجاب في سبتمبر 2017 تزامناً مع عيد الأضحى، وأعلنت عن اتجاهها للغناء الديني.
أمل حجازي تكشف حقيقة خلعها للحجاب (صورة)
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