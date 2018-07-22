أمل حجازي تكشف حقيقة خلعها للحجاب (صورة)

نفت المطربة أمل حجازي، الشائعات المنتشرة مؤخرآ على مواقع التواصل الاجتماعي حول خلعها للحجاب، مؤكدة تمسكها بحجابها.





ونشرت "حجازي" عبر حسابها بموقع التغريدات "تويتر" قائلة: "‏لا يمر يوماً لا أشكر الله به على نعمة الهداية، توضيح لكل المواقع وكل من قال إني خلعت الحجاب ‎حجابي سر سعادتي"‎.





يذكر أن أمل حجازي، ارتدت الحجاب في سبتمبر 2017 تزامناً مع عيد الأضحى، وأعلنت عن اتجاهها للغناء الديني.