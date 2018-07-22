كلوب: أليسون سيكون حارس ليفربول الأساسي الموسم المقبل

وجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، خبرا سارا للحارس البرازيلي الجديد للريدز أليسون بيكر، وأخر سيئا للحارس الألماني لوريس كاريوس، وذلك قبل انطلاق بطولة البريميرليج.









وقال كلوب في تصريحات لوسائل إعلامية حول مستقبل حراسة المرمى في ليفربول الموسم المقبل "لقد تعاقدنا مع أليسون ومن الواضح بأنه سيكون حارسنا الأول، وإلا لما كنا دفعنا هذا المبلغ للتعاقد معه".









وأضاف "بالنسبة إلى لوريس كاريوس، الصفقة ليست بالشيء العظيم فحين توقع مع حارس البرازيل الأول، لا يمكنك أن تقول له إن أمامه ستة أسابيع ليثبت نفسه".









وتابع "لدينا مباريات كافية ليلعب الجميع ومازالت أمام كاريوس الفرصة ليتطور. إنه حارس عظيم ومازال بإمكانه أن يظهر ذلك معنا في المستقبل".



