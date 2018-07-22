محافظة المنوفية تناشد مواطنيها الحذر لحين السيطرة على انتشار الثعابين



وأشار "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة في مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، إلى أن المحافظة اتخذت كافة الاحتياطات للحد من انتشار الثعابين، مناشدًا مواطني المحافظة بتوخي الحظر لحين السيطرة بشكل كامل على انتشار الثعابين.



ولفت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة السبب في انتشار الثعابين، وظهورها بشكل مفاجىء، مضيفًا أن وزارة الصحة أمدت المحافظة بسيارات مجهزة بالتنفس الصناعي لحين نقل الحالة إلى المستشفى.



قال الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، إن هناك 10 حالات إصابة بين مواطني المحافظة من لدغات الثعابين، بالإضافة إلى مصرع إثنين.