عاجل.. أخبار السعودية اليوم | الدفاع المدني يسيطر على حريق اندلع بالأسياح
الأحد 22/يوليه/2018 - 07:39 م
الفجر السعودي
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن السيطرة على حريق اندلع بصالة طعام في سكن عمال بمشروع دواجن بمحافظة الأسياح.
وقالت مديرية الدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الأحد، إن "مدني الأسياح، باشر حريقًا اندلع بصالة طعام في سكن عمال بمشروع دواجن، بالمحافظة بمساحة ٢٠٠٠ متر مربع، مؤكدة إخماد الحريق دون وقوع إصابات".
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