مقتل جندي مالي وإصابة 4 آخرون جراء هجوم مسلح





قتل جندي مالي، مساء اليوم الأحد، وأصيب 4 آخرون في هجوم لمسلحين وسط البلاد.وأفاد مصدر عسكري، بأن "مسلحون نصبوا كمينا لقافلة عسكرية مالية بين بلدتي سوموني وبامانان قرب موبتي وسط البلاد"، موضحا أن "الحصيلة حتى الآن مقتل جندي واحد وإصابة أربعة آخرين".يذكر أن دولة مالي تعرضت لعدد من الهجمات خلال العام الماضي، إذ وقع يوم 7 أغسطس الماضي، هجوما شنه متطرفون على فندق "بيبلوس" في مدينة سيفاري.وأسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصا، كان بينهم 5 من قوات الأمن وعدد من أفراد البعثة الأممية في مالي و4 مهاجمين.