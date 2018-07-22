صاحب بيان الفرصة الأخيرة لـ"المعزول".. من هو العقيد ياسر وهبة؟

خلال فعاليات الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشخصيات عامة، وقيادات أمنية سابقة، فضلاً عن عدداً من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على دخول العقيد ياسر وهبة "صوت القوات المسلحة" كلية الدفاع الوطنى.





من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز المعلومات عن العقيد ياسر وهبة في السطور التالية





* العقيد ياسر وهبة ابن محافظة الغربية دفعة ٨٧ سلاح الإشارة.





* انضم إلى إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة برتبة نقيب من خلال مسابقة لشغل وظيفة معلق عسكري.





* المعلق العسكري للقوات المسلحة الذي يلقى بيانات المجلس الأعلى.





* يتولى مهمة تقديم الاحتفالات الرسمية والندوات التي تنظمها إدارة الشئون المعنوية، فضلا عن التعليق على احتفالات تخريج الكلية الحربية، والأفلام الوثائقية التي تنتجها الإدارة.





* لصوته القدرة على الانتقال ببراعة من إحساس الفخر والاعتزاز بالشهداء إلى حالة التهديد والوعيد لقاتليهم يصيغ جمله وعباراته بحماس مقاتل، فيلهب مشاعر السامعين وهو يقول: "تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تثنينا عن القيام بواجبنا المقدس نحو اقتلاع جذور الإرهاب والقضاء عليه".





* ألقى بيان الفرصة الأخيرة لمرسي عقب ثورة ٣٠ يونيو.





* كما ألقى البيان الذي أعلن فيه المجلس العسكري الموافقة على ترشح الفريق أول وقتها عبد الفتاح السيسى، للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وقال: "استمع المجلس الأعلى إلى الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وقدر أن ثقة الجماهير فيه نداء يفرض الاستجابة له في إطار الاختيار الحر لجماهير الشعب، وقد قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه للفريق أول عبد الفتاح السيسى، أن يتصرف وفق ضميره الوطنى، ويتحمل مسئولية الواجب الذي نودى إليه".





* ومن أشهر بياناته التي ألقاها في أصعب الظروف التي مرت بها البلاد في الآونة الأخيرة هي كالتالي: بيان 22 يونيو 2012 : تعهدت فيه القوات المسلحة باحترام إرادة الشعب المصري، وأكدت على سيادة القانون، وبأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقف على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية، وليس لدى القوات المسلحة أي نية انحياز تجاه أي تيار أو فئة سياسية بعينها، وذلك على خلفية التهديدات التي أعلنتها جماعة الإخوان المسلمين بإثارة الشغب والفوضى في حال فوز المرشح أحمد شفيق.



