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الشباب السعودي يواصل تدريباته الصباحية

الأحد 22/يوليه/2018 - 07:33 م
الشباب السعودي يواصل تدريباته الصباحية
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أحمد عصام
 

واصل نادي الشباب السعودي تدريباته الصباحية في معسكر الفريق بسلوفينيا، حيث يتدرب الفريق علي فترتين مسائية وصباحية، لتحسين الجانب البدني لدي اللاعبين.

وانطلقت التدريبات في الساعة 10:30 بتوقيت سلوفينيا تحت قيادة ماريوس سوموديكا مدرب الفريق، والذي ركز علي بعض الخطط التكتيكية خلال المران الصباحي.

ومن المقرر ان يقام المران المسائي في السادسة والنصف بتوقيت سولوفينيا، وواصل فاروق بن مصطفي البرنامج التأهيلي له استعدادا للموسم الجديد.

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