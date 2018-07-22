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رئيس "الوحدة": أندية منافسة استعانت بنا لتقديم لاعبيها الجدد

الأحد 22/يوليه/2018 - 07:32 م
رئيس الوحدة: أندية منافسة استعانت بنا لتقديم لاعبيها الجدد
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أحمد عصام
 

أكد حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السعودي، إن بعض الأندية داخل المملكة طلبت من المركز الاعلامي الخاص بالنادي، تقديم بعض اللاعبين الجدد في الميركاتو الصيفي.


وقال حاتم علي صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، موجها الشكر إلى المركز الإعلامي في النادي : "قدمتم عملًا مميزً، ونحن الأفضل في فيديوهات تقديم اللاعبين وفي تغطية المعسكر".


وواصل : "على فكرة فيه ناس استعانوا بينا في عمل فيديوهات لهم وحتى في عمل عقود اللاعبين الأجانب، وهذا هو الطبيعي أن يحنو الكبير على إخوانه الصغار".

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