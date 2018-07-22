الأهلي السعودي يتعاقد مع المصري "مهاب حسام"

تعاقد مسئولي النادي الأهلي السعودي لكرة اليد، مع اللاعب المصري مهاب حسام لاعب نادي سبورتنج السكندري السابق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليًا.









وانهت إدارة الفريق ضم اللاعب المصري صاحب ال24 عاما، لتدعيم صفوف الفريق السعودي للموسم القادم، ويلعب مهاب في مركز صانع الألعاب وقدم موسما مميزا مع الفريق السكندري الموسم الماضي.









وحضر أحمد الصائغ أمين عام النادي السعودي توقيع اللاعب للفريق، الذيل حصل علي جائزة أفضل صانع ألعاب ببطولة كأس العالم للشباب، والتى أقيمت بالبرازيل عام 2015.



