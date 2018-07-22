ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى القصير المركزي (صور)

الأحد 22/يوليه/2018 - 07:32 م
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى القصير المركزي (صور)
طباعة
محمد طه
 
تفقدت اليوم الدكتوره نجلاء شطا وكيل وزاره الصحة بالبحر الأحمر، لمستشفي القصير المركزي للتاكد من سير العمل ومدا تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.


وخلال جولتها التقت "شطا" بعدد من الاستشارييين المتواجدين بالمستشفي طبقا لبرتوكول التعاون مع احدي الجامعات المصرية وقدمت الشكر لهم ولاداره المستشفي علي حسن سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.


وشدد وكيل وزارة الصحة علي جميع أطباء المستشفي علي حسن معاملت المرضي والجمهور وتقديم الخدمة الطبية لهم في أحسن صورها وتوفير الرعاية الكاملة للمرضي.
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى القصير المركزي (صور)
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى القصير المركزي (صور)
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى القصير المركزي (صور)
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى القصير المركزي (صور)
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى القصير المركزي (صور)
المزيد عن: محافظات أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
x
22:05
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
سان خوسيه إيرثكويكس - الولايات المتحدة الأمريكية
x
23:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
نادي الهلال - السعودية
3
x
17:00
0
نادي رادوملي - سلوفينيا
الإسماعيلي - مصر
1
x
18:00
1
النادي الصفاقسي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/22/2018 8:10:07 PM