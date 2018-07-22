وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى القصير المركزي (صور)

تفقدت اليوم الدكتوره نجلاء شطا وكيل وزاره الصحة بالبحر الأحمر، لمستشفي القصير المركزي للتاكد من سير العمل ومدا تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.





وخلال جولتها التقت "شطا" بعدد من الاستشارييين المتواجدين بالمستشفي طبقا لبرتوكول التعاون مع احدي الجامعات المصرية وقدمت الشكر لهم ولاداره المستشفي علي حسن سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.





وشدد وكيل وزارة الصحة علي جميع أطباء المستشفي علي حسن معاملت المرضي والجمهور وتقديم الخدمة الطبية لهم في أحسن صورها وتوفير الرعاية الكاملة للمرضي.