عاجل.. الغارات الإسرائيلية في ريف حماه استهدفت مركز البحوث العلمية

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل، في خبر عاجل لها، بأن الغارات الإسرائيلية في ريف حماه، شمال غرب سوريا، استهدفت مركز البحوث العلمية ومعامل الدفاع.



وأشار مصدر عسكري سوري، إلى أن مركز البحوث، هو مركز أبحاث عسكري لإنتاج الأسلحة الكيماوية.



ووقعت سلسلة انفجارات في محيط معامل الدفاع بمنطقة الزاوي، قرب مدينة مصياف بريف حماة الغربي شمال غرب سوريا.