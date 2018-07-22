"الصحة": استقبلنا 450 حالة من قوائم الانتظار حتى الآن



وأشار "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة في مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، إلى أن المرضى يتلقون العلاج مجانًا، لافتًا إلى أنه أحيانا يتم نقل الحالات بسيارات إسعاف من منازلهم إلى المستشفى في حال عدم توفر المقدرة لديهم من الانتقال بمفردهم.



وأوضح أن الخط الساخن لتلقي الحالات يعمل من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءًا.



قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنهم استقبلوا أكثر من 450 حالة من حالات قوائم الانتظار من خلال الموقع الالكتروني في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار خلال 6 أشهر.