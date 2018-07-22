بعد تجديد تعاقده.. تعرف على أرقام مصطفي فتحي مع الزمالك

قام مصطفى فتحي لاعب وسط الزمالك بتمديد عقده مع القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات قادمة، وجاء ذلك خلال الجلسة التى جمعته اليوم مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي فى مكتبه وبحضور بعض أعضاء مجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة.









ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير ملخص مسيرة مصطفي فتحي مع الزمالك:-









- انتقل مصطفي فتحي للزمالك في أكتوبر 2013 قادمًا من نادي نبروه





- خاض "فتحي" 120 مباراة خلال مشواره مع الزمالك بواقع (85 مباراة بالدوري المصري - 20 مباراة بدوري أبطال أفريقيا - 13 مباراة بكأس مصر - مباراتين بالسوبر المصري).





- أول مباراة رسمية لمصطفي فتحي بقميص الزمالك كانت في 2 يناير 2014 أمام الاسماعيلي بالدوري الممتاز، وانتهت بخسارة الفارس الأبيض بهدف دون رد، أما أول مبارياته الأفريقية كانت أمام كابوسكورب الأنجولي في 1 مارس من نفس العام وفاز أبناء ميت عقبة بهدف نظيف.





- أول أهداف مصطفي فتحي مع الزمالك كان في شباك وادي دجلة بالدوري في المباراة التي جمعتهما في 9 أبريل 2014، وانتهت بفوز الفارس الأبيض 3-2، أما أول أهدافه الأفريقية كان في شباك الهلال السوداني في 23 أغسطس من نفس العام.





- سجل "السافل" كما تُلقبه الجماهير البيضاء 22 هدفًا خلال مشواره مع الزمالك بواقع ( 3 أهداف بدوري أبطال أفريقيا – 14 هدف بالدوري – 5 بكأس مصر)، كما صنع 12 هدفًا (10 بالدوري – 2 ببطولة أفريقيا).





- حصل مصطفي فتحي علي 5 بطولات مع الزمالك هم: كأس مصر (3 مرات) – الدوري الممتاز (مرة) – كأس السوبر المصري (مرة).





- خاض "فتحي" تجربة احتراف قصيرة بالدوري السعودي ضمن صفوف فريق التعاون والذي لعب له لمدة موسم علي سبيل الإعارة، وشارك في 11 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع هدفين.



