غموض حول موقف إدارة الشباب من ملف باهبري والثنائي الصاعد

بدأ نادي الشباب السعودي استعداداته للموسم الجديد، بقيادة مدربه الروماني سوموديكا، ولا يزال موقف مجلس إدارة النادي من ملف ثلاثي الفريق.





ولم يوضح حتي الان موقف هتان باهبريظ وعبد الله الخيبري، وتركي العمار، مع الفريق السعودي، وتأمل الإدارة ان يحسم الجهاز الفني موقفه من الثلاثي خلال الساعات المقبلة.



