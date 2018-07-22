غموض حول موقف إدارة الشباب من ملف باهبري والثنائي الصاعد
الأحد 22/يوليه/2018 - 06:34 م
أحمد عصام
بدأ نادي الشباب السعودي استعداداته للموسم الجديد، بقيادة مدربه الروماني سوموديكا، ولا يزال موقف مجلس إدارة النادي من ملف ثلاثي الفريق.
ولم يوضح حتي الان موقف هتان باهبريظ وعبد الله الخيبري، وتركي العمار، مع الفريق السعودي، وتأمل الإدارة ان يحسم الجهاز الفني موقفه من الثلاثي خلال الساعات المقبلة.
ويخوض فريق الشباب معسكره في سلوفينيا حتي يوم 10 أغسطس المقبل، ويرغب مجلس الإدارة في تجديد تعاقد الباهبري، ولكنهم ينتظروا القرار النهائي من سوموديكا.
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