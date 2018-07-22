الرابطة العربية لمكافحة السرطان تكريم نجوم الإعلام (صور)

كرمت الرابطه العربية لمكافحة السرطان تحت رعايه جامعة الدول العربية نخبة من كبار الإعلامين في مصر فضلًا عن مجموعة من البرامج المميزة في مصر والوطن العربي في حفل تدشين الرابطة العربية للسرطان.

حيث كرمت الإعلامية جيهان منصور ببرنامجها، والإعلامية مها موسي ببرنامجها "آخر الإسبوع "علي قناه "دريم"، والإعلامي محمد عبده، وأسماء قنديل لبرنامج "صباح أون" المتميز الذي ترأس تحريره الاعلامية روزماري مانكريوس وكذلك تكريم الكاتب الصحفي الساخر محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع دوت أورج، كما كرمت الرابطه ايضًا برنامج "صباح الورد" الذي يرأس تحريره الإعلامية شيرين فتحي ومن المذيعين أيضًا هشام العاصي ببرنامجه "صباحك مصري" علي قناه "أم بي سي"، وبرنامج "صاحبة السعادة" وتسلم الجائزه الكاتب الصحفي والسينارست محمد عبد العزيز.

ومن ناحية أخري شارك في الاحتفالية والحدث الكبير الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان والجمعية السعودية لطب وجراحة الصدر والمجموعة السعودية لسرطان الرئة، والجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدى، وجمعية دعم الأطفال المصابين بالسرطان وجمعية أصدقاء مرضى السرطان، واتحاد أطباء العرب والمجلس القومى لحقوق المرأة، وجمعية الأمل، وجمعية السدرة ومستشفى بهية، وجمعية مرضى السرطان التونسية.

وقال محسن مختار، استاذ علاج الأورام بطب قصر العينى لأول مرة تتكاتف جميع جمعيات السرطان فى محاربة مرض السرطان، تحت رعاية جامعة الدول العربية.

ونظمت الجمعية المصرية لدعم السرطان اليوم فعاليات الملتقى الأول للجمعيات العربية العاملة فى مجال السرطان، وشارك فى المؤتمر ممثل جامعة الدول العربية، وكذلك الجمعيات العربية المشاركة.