موعد مباراة الاتحاد السعودي وكركا السلوفيني الودية





يخوض نادي الاتحاد السعودي مباراة ودية قوية أمام كركا السلوفيني، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار فترة الإعداد الذي يخوضها الفريق استعدادًا للموسم الجديد.





ويسعى نادي الاتحاد السعودي، بقيادة مدربه الأرجنتيني الجديد رامون دياز، الاستفادة من المعسكر وذلك قبل مباراته الرسمية المقبلة أمام الهلال فس كأس السوبر يوم 18 أغسطس.





وانضم لمعسكر الفريق بالنمسا جميع اللاعب الأجانب المحترفين في الاتحاد وكان آخرهم البرازيلي تياجو كارليتو الذي وصل أمس السبت للمعسكر بالنمسا لإتمام التعاقد.





وقد أعلن نادي الاتحاد في وقت سابق عن خوض ثلاث مباريات ودية ستكون الأولى ضد كركا السلوفيني يوم 24 يوليو ومن ثم الوحدة الإماراتي يوم 27 من نفس الشهر.





وستكون المباراة الودية الثالثة ضد الفجيرة الإماراتي في الأول من أغسطس المقبل.



