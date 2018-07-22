خالد الجندي: المصريون أقل شعوب العالم تدينًا لهذا السبب (فيديو)



قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هتك ستر الإنسان يشبه الاغتصاب، مؤكدًا أن من ستر مسلمًا ستره الله.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء الأحد، أن الظواهر تقول إننا أكثر الشعوب تدينًا، والواقع يقول إننا أقل الشعوب تدينًا.



وأوضح أن انتشار 21 ألف شائعة في أقل من 3 أشهر يؤكد أننا أقل الشعوب تدينًا، لافتًا إلى أن التدين يعني عدم نشر الشائعات ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

