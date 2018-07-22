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"الدماطى": البنك المركزي سيتنازل عن فوائد ديون المصانع المتعثرة مع تسديد أصل المبلغ

الأحد 22/يوليه/2018 - 06:23 م
الدماطى: البنك المركزي سيتنازل عن فوائد ديون المصانع المتعثرة مع تسديد أصل المبلغ
سهر الدماطى
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داليا الحسين
 
قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية إن هناك 3500 مصنعًا متعثرًا إجمالي مديونياتهم تبلغ 12 مليار جنيه، مشيرة إلى أن مديونياتها تصل مدتها إلى 10 سنوات.

وأضافت "الدماطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن مبادرة البنك المركزي يستفيد منها المصانع التى تقل مديونياتها عن 10 مليون جنيه، موضحة أن البنك المركزي أعلن تنازله عن فوائد ديون تلك المصانع.

وأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن البنك المركزي سيتنازل عن فوائد ديون المصانع المتعثرة إذا تم تسديد أصل المبلغ قبل نهاية ديسمبر المقبل.
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