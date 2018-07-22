إنجي علاء: يارب شغلي في "بني آدم" يعجب الجمهور (صور)

تنتظر الكاتبة ومصممة أزياء فيلم "بني آدم" انجي علاء، عرض الفيلم في عيد الأضحى المقبل، موضحة أنها بالرغم من عملها في أكثر من عشرة مسلسلات تليفزيونية منهم "كفر دلهاب والشارع اللي ورانا واختيار إجباري والقيصر ولعبة إبليس" الذي قامت بتأليف قصته و"الصياد" وغيرهم، فـ"بني ادم" يعد الفيلم الأول لها وقالت: "يارب الفيلم وشغلي فيه يعجب الجمهور".

وأضافت أنها حاولت أن تظهر كل شخصية درامية في الفيلم بالشكل والأزياء التي تناسبها دراميا وأيضا بشكل جديد ومختلف وان جميع الشخصيات أرهقتها ومن أصعب الشخصيات التي صممتها الشخصية التي يلعبها الفنان القدير محمود الجندي، والشخصية التي تلعبها هنا الزاهد فاستغرقا منها مجهود اكبر وأضافت انها تتمني لزوجها النجاح الساحق ولكل صناع العمل وشكرت طاقم العمل الذي عمل معها في الفيلم.

"بني ادم" هو العمل التاسع الذي يجمع انجي علاء بزوجها يوسف الشريف فنيا وهو العمل الرابع الذي يجمعها بالمخرج أحمد جلال والفيلم من النوعية التشويقية الاجتماعية.

الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال ومن بطولة زوجها يوسف الشريف ودينا الشربيني وأحمد رزق ومحمود الجندي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد، وفكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإنتاج تامر مرسي ووليد صبري.

الجدير بالذكر أن أخر أعمال انجي في مجال تصميم الأزياء كان مسلسل "الشارع اللي ورانا" ومسلسل "كفر دلهاب" من قبله وآخر أعمالها في مجال التأليف رواية "قانون الكارما".