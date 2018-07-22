بدر رجب عن "بيراميدز": المنافسة حق مشروع للجميع





علق بدر رجب نجم النادي الأهلي والمدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الجزيرة الإماراتي، أنه ليست هناك أي أزمة في ظهور نادي بيراميدز سبورت، خاصة وأن المنافسة حق مكفول للجميع.

وأضاف بدر رجب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "كورة ع الهادي": "مفيش مشكلة بيراميدز وغيره يشتري لاعيبة، والمنافسة حق مشروع للجميع دا هيكون افادة للدوري المصري".

واختتم: "منافسة بيراميدز كمان هتفيد المنتخب المصري، والموسم المقبل هيكون أقوى دوري في تاريخ مصر".