اعتماد نتائج البكالوريوس بكلية التجارة جامعة طنطا

اعتمد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، نتائج البكالوريوس بكلية التجارة دور مايو 2018.



وأعلن الدكتور عادل الميهى عميد الكلية أن نسبة النجاح بشعبة المحاسبة عربي (انتظام وانتساب) بلغت 98%، في حين بلغت نسبة النجاح بشعبة ادارة الأعمال عربي (انتظام وانتساب) 92%.



وأضاف أن نسبة النجاح بشعبة المحاسبة انجليزي بلغت 95%، في حين وصلت نسبة النجاح بشعبة ادارة الأعمال انجليزى حوالى 97%، في حين بلغت نسبة النجاح بشعبة نظم معلومات الأعمال BIS للمستوى الرابع حوالي 85%.