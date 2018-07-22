على الطريقة الآسيوية.. أسرار العناية ببشرة العروس قبل الزفاف

إليكِ أسرار للعناية بالبشرة على الطريقة الأسيويَّة، قبل الزفاف، وفقًا لموقع "beautygreats"





1- ماء الأرز للعناية بالبشرة: ماء الأرز ينعم البشرة ويغذيها، إذ يحتوي الأرز على مضادات الأكسدة مثل فيتامين E، وعند طهيه أو نقعه فإنَّ كثيراً من هذه الفيتامينات ومضادات الأكسدة تنتقل إلى الماء، ولذلك عند طهي الأرز لا ترمي المرأة الآسيويَّة المياه بعيداً، بل تتركها تبرد ثم تغسل بشرتها بها ما يجعل بشرتها ناعمة بطريقة طبيعيَّة تماماً.





2-زيت جوز الهند لـ ترطيب البشرة: زيت جوز الهند يساعد على تطهير البشرة وترطيبها، وله مفعول السحر في العناية بالبشرة، لذا يستخدم في العديد من منتجات التجميل، وتستخدمه الآسيويات كمرطب للبشرة ويمكن أيضاً استخدامه للشعر ليجعله قوياً ولامعاً.





3- سكراب القهوة للعناية بالبشرة: النساء الإندونيسيات يستخدمن سكراب القهوة لشدِّ الجلد ولمقاومة الالتهابات، وهو عبارة عن مسحوق القهوة لشدِّ الجلد بفعل الكافيين، كما أنَّ القهوة بها حامض مضاد للالتهابات ويساعد البشرة على زيادة إنتاج الكولاجين.





4- النعناع لإزالة البقع السوداء: النعناع يساعد على إزالة البقع السوداء من البشرة، ويحتل مكانته أيضاً في روتين العناية بالبشرة في آسيا، وتستخدم النساء مطحون أوراق النعناع كعجينة ويطبقنه على وجوههنَّ كقناع ويتركنه لمدَّة 15 دقيقة على ثمَّ يغسلنه، ويطبقنه يومياً من أجل إزالة



