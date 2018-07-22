ريمان يشارك في تدريبات الاتحاد بعد انتهاء أزمته

شارك محمد ريمان الظهير الأيسر لنادي الاتحاد السعودي، في تدريبات الفريق بمعسكر النمسا، وذلك بعد إنتهاء مشكلة تأشيرته الخاصة.





لم يستطع محمد ريمان، السفر مع بعثة الفريق المتجهة إلى النمسا بسبب تأخر استخراج تأشيرته، وبالفعل قام ظهير الاتحاد بتأدية تدريباته في مقر النادي بـ "جدة" خلال الفترة الماضية.



