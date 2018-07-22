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ريمان يشارك في تدريبات الاتحاد بعد انتهاء أزمته

الأحد 22/يوليه/2018 - 06:15 م
ريمان يشارك في تدريبات الاتحاد بعد انتهاء أزمته
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منى العوضي
 

شارك محمد ريمان الظهير الأيسر لنادي الاتحاد السعودي، في تدريبات الفريق بمعسكر النمسا، وذلك بعد إنتهاء مشكلة تأشيرته الخاصة.


لم يستطع محمد ريمان، السفر مع بعثة الفريق المتجهة إلى النمسا بسبب تأخر استخراج تأشيرته، وبالفعل قام ظهير الاتحاد بتأدية تدريباته في مقر النادي بـ "جدة" خلال الفترة الماضية.


ويخوض نادي الاتحاد السعودي فترة إعداد خاصة في معسكره المقام حاليًا بالنمسا، وذلك استعدادًا للموسم الكروي الجديد.


ومن المقرر أن يلعب نادي الاتحاد السعودي ثلاث مباريات ودية خلال معسكر النمسا أمام أندية "كركا السلوفيني والوحدة والفجيرة الإماراتي".

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