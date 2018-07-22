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هارت يطلب الرحيل النهائي عن مانشستر سيتي

الأحد 22/يوليه/2018 - 06:16 م
هارت يطلب الرحيل النهائي عن مانشستر سيتي
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وكالات
 
أكد جو هارت حارس مرمى مانشستر سيتي، أنه بحاجة للانتقال النهائي، عقب فترتي إعارة بعيدًا عن بطل الدوري الإنجليزي، قائلا "لن أقول لا لأي بطولة دوري".

وشارك الحارس البالغ عمره 31 عاما، الذي انضم إلى مان سيتي في 2006، في مباراتين رسميتين فقط مع النادي عقب تولي المدرب بيب جوارديولا المسؤولية في 2016.

وأمضى الموسمين الماضيين، معارًا إلى تورينو الإيطالي، ثم وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هارت، الذي لم ينضم لتشكيلة إنجلترا في كأس العالم 2018 في روسيا، للصحفيين "وافقت على الإعارة في آخر موسمين؛ لأنني كنت بحاجة للمشاركة في كأس العالم. انظروا إلى أين أوصلني ذلك".

وأضاف "أريد أن أصبح لاعبا مهما في النادي وأعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث فقط عبر انتقال بعقد دائم. أحب كل بطولات الدوري وأظهرت ذلك بالفعل".

وتابع "ذهبت للدوري الإيطالي وأحببته. المهم هو اللعب وليس الدوري في حد ذاته. لا يوجد دوري سأرفضه. أنا منفتح على جميع العروض لكني أريد فعل ما هو صحيح بالنسبة لي في هذه المرحلة من مسيرتي".

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