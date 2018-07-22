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"المالية" تبيع أذون خزانة بـ 16.25 مليار جنيه بمتوسط فائدة 19%

الأحد 22/يوليه/2018 - 06:14 م
المالية تبيع أذون خزانة بـ 16.25 مليار جنيه بمتوسط فائدة 19%
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الفجر الاقتصادى
 
طرحت وزارة المالية اليوم، الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و273 يومًا بمتوسط سعر فائدة للأجل الأول نسبته 18.973% والثاني بـ19.12% بقيمة إجمالية بلغت 16.25 مليار جنيه.

وذكر الموقع الرسمي للوزارة، أن أقل سعر فائدة سجله أجل 91 يومًا بلغ 18.5% وأعلي سعر بـ 19.019% بقيمة 8.25 مليار جنيه.

وبلغ أقل سعر فائدة لأجل 273 يومًا بـ19% وأعلي سعر بـ19.2% بقيمة بلغت 8 مليارات جنيه.
المزيد عن: وزارة المالية سندات الخزانة الدين العام البنك المركزى الاقتصاد المصرى اذون الخزانة اخبار الاقتصاد
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