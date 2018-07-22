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أمينة فاخت عن محمد الأسود: لا أعترف بغيره كقائد أوركسترا بتونس (فيديو وصور)

الأحد 22/يوليه/2018 - 06:07 م
أمينة فاخت عن محمد الأسود: لا أعترف بغيره كقائد أوركسترا بتونس (فيديو وصور)
أمينة فاخت ومحمد الأسود
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مروى الجلاصي-قرطاج
 
شددت المطربة التونسية أمينة فاخت، على أنها من بعد الموسيقار الراحل عبد الحميد بنعلجية، فهي لا تعترف بقائد أوركسترا بتونس سوى بالموسيقي محمد الأسود.

و أضافت أمينة بأنه ليس بالأمر الهين التعاون معها، مشيرة إلى أن الأسود جدير بالعمل معها.

يذكر أن المايسترو محمد الأسود، هو مدير الفرقة الوطنية للموسيقى وقد قاد عرض الإفتتاح للدورة 54 من مهرجان قرطاج الدولي، العرض الذي حمل عنوان "من قرطاج إلى إشبيلية"، وقاد كذلك السهرة الفنية التي أحيتها المطربة التونسية أمينة فاخت العائدة للساحة بعد غياب.
أمينة فاخت عن محمد الأسود: لا أعترف بغيره كقائد أوركسترا بتونس (فيديو وصور)
أمينة فاخت عن محمد الأسود: لا أعترف بغيره كقائد أوركسترا بتونس (فيديو وصور)
أمينة فاخت عن محمد الأسود: لا أعترف بغيره كقائد أوركسترا بتونس (فيديو وصور)
أمينة فاخت عن محمد الأسود: لا أعترف بغيره كقائد أوركسترا بتونس (فيديو وصور)
أمينة فاخت عن محمد الأسود: لا أعترف بغيره كقائد أوركسترا بتونس (فيديو وصور)
أمينة فاخت عن محمد الأسود: لا أعترف بغيره كقائد أوركسترا بتونس (فيديو وصور)
أمينة فاخت عن محمد الأسود: لا أعترف بغيره كقائد أوركسترا بتونس (فيديو وصور)
أمينة فاخت عن محمد الأسود: لا أعترف بغيره كقائد أوركسترا بتونس (فيديو وصور)
أمينة فاخت عن محمد الأسود: لا أعترف بغيره كقائد أوركسترا بتونس (فيديو وصور)
أمينة فاخت عن محمد الأسود: لا أعترف بغيره كقائد أوركسترا بتونس (فيديو وصور)
أمينة فاخت عن محمد الأسود: لا أعترف بغيره كقائد أوركسترا بتونس (فيديو وصور)
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