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الإسماعيلى بالزي الأساسي أمام الصفاقسى

الأحد 22/يوليه/2018 - 06:12 م
الإسماعيلى بالزي الأساسي أمام الصفاقسى
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الفجر الرياضي
 
تقرر ظهور الإسماعيلى بقميصه الأساسى باللون الأصفر والسروال الأزرق خلال مباراته أمام منافسه الصفاقسى التونسى الذى سيرتدى قميصه الأساسى باللون الأبيض والأسود ، مساء اليوم فى افتتاح دورة صلالة الودية الدولية.

تقام الدورة بنظام المقص الذهبى حيث يلتقى الفريقان الفائزان فى المباراة النهائية ، بينما يتبارى الفريقان الخاسران على المركز الثالث والرابع.

يأتى ذلك ضمن استعدادات الفريقان لخوض منافسات الموسم الجديد والتى يتخللها المشاركة بكأس العرب للاندية الأبطال.

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