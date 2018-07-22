الإسماعيلى بالزي الأساسي أمام الصفاقسى

تقرر ظهور الإسماعيلى بقميصه الأساسى باللون الأصفر والسروال الأزرق خلال مباراته أمام منافسه الصفاقسى التونسى الذى سيرتدى قميصه الأساسى باللون الأبيض والأسود ، مساء اليوم فى افتتاح دورة صلالة الودية الدولية.





تقام الدورة بنظام المقص الذهبى حيث يلتقى الفريقان الفائزان فى المباراة النهائية ، بينما يتبارى الفريقان الخاسران على المركز الثالث والرابع.





يأتى ذلك ضمن استعدادات الفريقان لخوض منافسات الموسم الجديد والتى يتخللها المشاركة بكأس العرب للاندية الأبطال.



