ميسي وحيدا.. 4 متغيرات مؤثرة في الدوريات الأوروبية الكبرى بالموسم الجديد

يترقب عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر موعد انطلاق الدوريات الأوروبية الكبرى، والتي من المقرر أن تنطلق في شهر أغسطس المقبل.

ويبدأ الدوري الإنجليزي يوم 10 أغسطس وهو نفس موعد بدء الدوري الفرنسي أما الأسباني والإيطالي يوم 18 أغسطس أما الألماني سينطلق يوم 24 من نفس الشهر.

يشهد الموسم الجديد في الدوريات الأوروبية عدد من المتغيرات التي بالتأكيد ستؤثر على الكرة العالمية والجمهور أيضًا فهناك فرق سيتم متابعتها عن قرب قد يكون بسبب انتقالات اللاعبين في الميركاتو الصيفي.

وفي التقرير التالي؛ يستعرض لكم "الفجر الرياضي" أبرز المتغيرات التي ستطرأ على الدوريات الأوروبية الكبرى في الموسم الجديد:

- الريال بدون رونالدو:

أعلن كريستيانو رونالدو رحيله عن ريال مدريد بعد 9 سنوات قضاها بين صفوفه، ليلعب في الدوري الإيطالي وسيغيب عن الكلاسيكو لأول مرة وسيكون منافسه التقليدي ميسي وحيدًا.

- أرسنال بدون فينجر:

يبدأ نادي أرسنال موسمه الجديد بدون أرسين فينجر مدربه التاريخي منذ 22 عامًا، حيث قدم استقالته ليفسح المجال للمدرب الإسباني أوناي إيمري.

- برشلونة بدون إنييستا:

يفتقد البارسا في الموسم الجديد لخدمات الرسام إنييستا حيثُ رحل للدوري الياباني بعد مسيرة مميزة وناجحة ومليئة بالبطولات دامت لـ 22 عامًا.

- يوفنتوس بدون بوفون:

غادر الحارس التاريخي لمنتخب إيطاليا، ناديه يوفنتوس بعد مسيرة ناجحة استمرت لـ 17عامًا، ويلعب حاليًا في صفوف باريس سان جيرمان.