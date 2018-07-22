مرتضي يحسم موقف كهربا في الزمالك

عقد محمود عبد المنعم كهربا جلسة مع المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ظهر اليوم بحضور أمير مرتضى المشرف العام على الكرة من أجل حسم موقف اللاعب بالبقاء أو الرحيل عن الابيض.









واستقر اللاعب على الاستمرار مع الفريق بشكل طبيعي بعد اقتناع الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس به ورغبته في بقاءه بالموسم المقبل.









واتفق منصور مع كهربا على قبول اي عرض احتراف يليق به وباسم نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، ليؤكد رئيس النادي بانه لن يقف في مصلحة اللاعب في حالة تقدير النادي بشكل جيد.



