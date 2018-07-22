محافظ الغربية يبعث برقية تهنئة للرئيس "السيسي" بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

بعث اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.



وجاء فيها "يشرفني ويسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة الغربية بكافة فئاته وطوائفه أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.



وإننى إذ أنتهز هذه الفرصة لأهنئ سيادتكم وأدعو الله العلى القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والسعادة متمنيًا لمصرنا الغالية كل تقدم وازدهار فى ظل قيادتكم الحكيمة والرشيدة.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر؛ وكل عام وأنتم بخير؛"