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أول سبتمبر.. أحمد عز يبدأ تصوير فيلم "الممر"

الأحد 22/يوليه/2018 - 06:01 م
أول سبتمبر.. أحمد عز يبدأ تصوير فيلم الممر
أحمد عز
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الفجر الفني
 

يبدأ النجم أحمد عز تصوير فيلمه الجديد "الممر" للمخرج شريف عرفة مطلع شهر سبتمر المقبل، بعد انتهاء المخرج من معاينة الديكورات الخاصة بالعمل والأماكن التى يتم التصوير فيها.

وينتظر صناع العمل موافقة النجمة هند صبرى المفترض أنها تشارك عز بطولة الفيلم، حيث أبدت موافقتها بشكل مبدئى وتقرأ فى السيناريو والشخصية التى تجسدها ضمن الاحداث فى الوقت الحالى.

فيلم "الممر" تدور فكرته حول معارك لكتيبة صاعقة بالجيش المصري، وهو أول عمل فني يجمع أحمد عز والمخرج شريف عرفة.

 

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