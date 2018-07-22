أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد 22/7/2018

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، مع العطلة الاسبوعية للبورصة الدولية، ليسجل الجرام عيار 21 نحو 618 جنيها، وسجل الجرام عيار 18 نحو 529 جنيها، وسجل الجرام عيار 14 جنيها نحو 412 جنيها.





وسجل الجرام عيار 24 نحو 707 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 4944 جنيها، وسجل سعر الأوقية نحو 1231 دولارًا.