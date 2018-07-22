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الحوثيون يقتلون سجيناً لرفضه القتال في صفوفهم

الأحد 22/يوليه/2018 - 06:00 م
الحوثيون يقتلون سجيناً لرفضه القتال في صفوفهم
أرشيفية
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وكالات
 
قامت عناصر من ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد، بقتل أحد نزلاء السجن المركزي في العاصمة اليمنية صنعاء، ضربًا.

ووفق مصادر من داخل السجن، ضرب الحوثيون سجينًا في السجن المركزي حتى الموت.

وذكرت المصادر: "سماع صراخ السجين وتوسلات غالبية نزلاء السجن"، موضحةً أن الضحية من أبناء محافظة الحديدة.

ولم تفصح المصادر عن أسباب ضرب السجين، لكن مصادر أخرى، ذكرت أن الميليشيا تحاول استغلال السجناء بالزج بهم في الجبهات للقتال في صفوفها، إلا أن أغلبهم يرفضون ذلك.

المزيد عن: مليشيات الحوثي ‏ قتل سجين رفض القتال الضرب
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