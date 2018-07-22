"اتحاد الصناعات" يشارك فى مبادرة "البنك المركزى" لسداد مديونيات المتعثرين

بدأ اتحاد الصناعات المصرية، التنسيق مع البنك المركزى المصرى، لتطبيق مبادرة سداد مديونيات المتعثرين لدى البنوك، والذين تقل مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه.

وتقوم لجنة الاستثمار التابعة للاتحاد، بمخاطبة الغرف الصناعية لجمع بيانات الشركات المتعثرة، بهدف رفعها للبنك المركزى فى اجتماع يعقد لاحقا بين ممثلى البنك والاتحاد.

وكان البنك المركزى المصرى أطلق مؤخرا، مبادرة لسداد مديونيات الأفراد والشركات المتعثرين، والذين تقل مديونيات عن 10 ملايين جنيه عن طريق 8 بنوك.