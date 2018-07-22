3 أسباب أبعدت أحمد موسي عن النصر السعودي

قضى ليستر سيتي الإنجليزي، على أحلام جماهير النصر السعودي العريضة، برفضه التفريط في خدمات النيجيري احمد موسى نهائيًا وذلك بعد الاختلاف على المقابل المادي بين الطرفين.

وفجرت شبكة "سكاي سبورتس" المفاجآة برفض ليستر سيتي، التفريط في اللاعب وهو ماأصاب جماهير النصر السعودي، بالصدمة حيث كانوا ينتظرون انتقال احمد موسي لهم كولحدة من صفقات العيار الثقيل استعدادًا للموسم الجديد.

يستعرض "الفجر الرياضي" 3 أسباب بعدت احمد موسي عن النصر السعودي

تألق أحمد موسى بكأس العالم بروسيا 2018:





ظهر احمد موسي لاعب ليستر سيتي الانجليزي، بمستوى جيد خلال مشاركاته مع منتخب نيجيريا بالمونديال، حيث نجح في تسجيل هدفين في شباك أيسلندا بدور المجموعات ليرفع رصيده من الأهداف في كأس العالم لـ4 خلال مشاركاته بنسختي 2014، 2018.

رغبة ليستر سيتي في الاستثمار بصفقة أحمد موسي:





يبلغ أحمد موسي، 25 عامًا وهو مايدفع ليستر سيتي، في عدم التفريط باللاعب بسهولة بسبب صغر عمره وتطور مستواه فرغم أنه لم يقدم مع ليستر المستويات المتوقعة إلا أنه شارك مع منتخب بلاده وقدم مستوى جيد بكأس العالم وهو مايبنأ بتلقيه عدد من العروض أفضل من المقابل المادي الذي سيدفعه النصر السعودي.

المقابل المادي لأحمد موسي:





ارتفع سعر أحمد موسي، بشكل لافت بعد الانتهاء من منافسات كأس العالم، وذلك بعد مستواه بالمونديال وظهور رغبة لأكثر من فريق بالتعاقد معه حيث يعد هذا الأمر وراء إيقاف المفاوضات في ظل ارتفاع سعر اللاعب.