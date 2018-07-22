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رسميا.. مصطفي فتحي يجدد عقده مع الزمالك 4 مواسم

الأحد 22/يوليه/2018 - 04:58 م
رسميا.. مصطفي فتحي يجدد عقده مع الزمالك 4 مواسم
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أحمد الهواري - رامي بشاي
 

قام مصطفى فتحي لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتمديد عقده لمدة 4 سنوات، في حضور كلا من المستشار مرتضى منصور رئيس النادي ، وبقية أعضاء مجلس الإدارة ، وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالنادي .


وكان مرتضي منصور قد أعلن في وقتاً سابق، إعارة مصطفي فتحي إلي نادي بيراميدز لمدة موسم، مقابل الحصول على 9 مليون جنيه.

المزيد عن: نادي الزمالك مصطفي فتحي مرتضي منصور الزمالك اخبار الزمالك
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