"معلمين القليوبية" تتهم النقيب بالتعدي على مقرها والاستيلاء على ملفات هامة



وكانت النقابة العامة للمعلمين، قد قررت حل فرع النقابة بالقليوبية لوجود شكاوى ضد رئيس اللجنه وأعضاء المجلس لوجود مخالفات مالية بها وبناءً عليه صدر القرار بحلها وتوجهت لجنة من النقابة العامة لاستلام المكتب والأوراق، وتم وضع يدها على كافة الأعمال.





وفوجئت اللجنة بقيام رئيس اللجنة "نقيب المعلمين بالقليوبية" بكسر مقر اللجنة والاستيلاء على أوراق ومستندات من المكتب فتوجهت اللجنة إلى قسم الشرطة، وحررت محضرًا بالواقعة، واتهمته باقتحام فرع اللجنة، وتم التحفظ على مقر اللجنة الفرعية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

حررت النقابة العامة للمعلمين، محضرا بقسم شرطة أول بنها ضد نقيب المعلمين في القليوبية "محمود العمريطي" لتعديه على مقر اللجنة الفرعيه بالمحافظة وكسر أقفالها والاستيلاء على أوراق ومستندات من مكتب اللجنة الفرعية.