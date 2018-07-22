شاهد.. ابنة أمينة فاخت تغني لإيديت بياف على مسرح قرطاج (فيديو وصور)

مكنت المطربة التونسية أمينة فاخت يوم أمس، إبنتها مُلكة عويج من فرصة إعتلاء مسرح قرطاج أمام أكثر من 12 ألف متفرج غص بيهم المسرح الروماني الأثري.





وقد أدت مُلكة في أول ظهور لها بمسرح قرطاج، "نشيد الحب" لإيديت بياف، و تمكنت من غنائها بطريقة مميزة جذبت بها الحضور الذين إستحسنوا صوتها و طريقة غنائها للفن الغربي.





يذكر أن الشابة مُلكة عويج إبنة المطربة التونسية أمينة فاخت، قد صرحت إثر الحلفة بأنها تحمل حلما منذ طفولتها وهو أن تصبح شبيهة لوالدتها وأن تمتلك قاعدة جماهيرية مماثلة لها، مؤكدة بأنه من المستحيل عليها أن تبلغ ما حققته أمينة التي يعد إمتلاكها لمحبة الناس بمثابة الهبة، على حد قولها.