تكريم عمرو الليثي بمكتبة الإسكندرية

كرمت مكتبة الإسكندرية برعاية المعهد العالي للإعلام، الإعلامي د. عمرو الليثي، من خلال احتفالية ضخمة بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلاب وطالبات المعهد، وبحضور قيادات ورموز محافظة الإسكندرية.

وأهدت إدارة المعهد درع التكريم وشهادة تقدير للإعلامي عمرو الليثي لمساهماته في إثراء ودعم المجتمع المصري وتشكيل وجدان الرأي العام بما يدعم ويكرس ويحافظ على الهوية المصرية، وايضا مشاركته في إحياء إعلام وفن قوي يساند مجهودات الدولة المصرية في شتى المجالات، حيث أهدي الدكتور محمد فاروق رئيس مجلس إدارة المعهد والدكتور محمد العبيسي نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور عربي الطوخي عميد المعهد درع التميز والإبداع لعمرو الليثي وبحضور نخبة من الإعلاميين.

أحيا الحفل الفنان مصطفي قمر وحرص أوائل الخريجين والخريجات علي التقاط الصور التذكارية مع نجوم الحفل.