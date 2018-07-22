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وفاة مدير مدرسة أثناء اجتماع مع وكيل تعليم كفر الشيخ

الأحد 22/يوليه/2018 - 04:55 م
وفاة مدير مدرسة أثناء اجتماع مع وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ الدكتورة بثينة كشك
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سمر بسيونى
 
توفي أبو المكارم حسن سليمان شرف 53 سنة، مدير مدرسة راشد الإبتدائية للتعليم الأساسي التابعة لإدارة فوه التعليمية، لإصابته بغيبوبة سكر، أثناء عقد اجتماعًا بهيئة التدريس،استعدادًا للعام الجديد،

وكان مدير المدرسة شعر بهبوط اثناء عقد الإجتماع فتم نقله لمستشفى فوه المركزي، ولكنه وافته المنية قبل وصوله المستشفى.

وأوفدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددًا من العاملين بالمديرية والإدارة التعليمية بفوه لمتابعة استخراج تصريح الدفن وكافة الإجراءات، ودفن جثمانه بمقابر العائلة.
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