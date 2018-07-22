ازالة 6 حالات تعدي على أملاك الدولة في قريتين بالمنزلة (صور)

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع مسؤولي مركز ومدينة المنزلة، اليوم الأحد، حملة مكبرة استهدفت إزالة 6 حالات تعدي على أملاك الدولة بناءً على تعليمات محافظ الدقهلية بإزالة كافة التعديات تحت مسمى الموجة العاشرة.



قادت الحملة سكينة أحمد جلال الوزير رئيس مركز ومدينة المنزلة، وأحمد هلال نائب رئيس المركز، وحسام صبيحي رئيس الوحدة المحلية بالنسايمة وقوة من مركز شرطة المنزلة، استهدفت إزالة التعديات بقريتي النسايمة والعزيزة.



وأزالت 6 حالات وحالة إخلاء إداري بمشاركة إدارة المرافق والعلاقات العامة والبيئة والكهرباء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.