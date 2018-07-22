بعد تصديق "السيسي".. من هو اللواء طيار أركان حرب محمد عباس الذي رقي لفريق؟

تدرج في المناصب القيادية العسكرية، نظرًا لجديته وفنائه في العمل، حتى وصول إلى رئيس أركان القوات الجوية، ثم قائد القوات القوات الجوية الجديد، خلفًا للفريق يونس المصري، والذي تولى منصب وزير الطيران المدني بحكومة المهندس مصطفى مدبولي، ثم صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترقية اللواء طيار أركان حرب محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق، اعتبارًا من 22 يوليو 2018.





حياته العسكرية

اللواء محمد عباس حلمي هاشم، من مواليد 20 يناير 1961، وتخرج فى أبريل 1982 من الكلية الجوية، وتم ترقيته فى يناير 2012 لرتبة لواء.





حصل اللواء محمد عباس حلمى على بكالوريوس طيران وعلوم عسكرية، وماجستير العلوم العسكرية، من كلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا، من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدورة العليا لكبار القادة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.





مناصب عليا

تدرج في الوظائف القيادية وصولاً إلى رئيس أركان القوات الجوية، ثم قائد القوات القوات الجوية الجديد، خلفًا للفريق يونس المصري، والذي تولى منصب وزير الطيران المدنى بحكومة المهندس مصطفى مدبولي.





الميداليات والأوسمة

وحصل "عباس"، على نوط الخدمة الممتازة، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، ونوط 25 أبريل 1982، وميدالية اليوبيل الذهبى لثورة 23 يوليو 1952، وميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر 73، وميدالية العيد الخمسينى للقوات الجوية، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو، بالإضافة إلى ميدالية اليوبيل الماسى للقوات الجوية، وميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء.



