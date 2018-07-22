غدًا.. انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2018

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن المرحلة الثانية للتنسيق ستنطلق صباح غدٍ الاثنين، وبلغ الحد الأدنى بتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 78.05% للشعبة العلمية و69.51% للشعبة الأدبية.





من جانبه أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لكليات الطب على مستوى الجمهورية توقف عند 98.04%، بينما توقف الحد الأدنى لطب الأسنان عند 97.8%، وتوقف الحد الأدنى لكليات الصيدلة عند 96.8%.



