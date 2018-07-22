غدًا.. انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2018
الأحد 22/يوليه/2018 - 04:50 م
ريهام يوسف
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن المرحلة الثانية للتنسيق ستنطلق صباح غدٍ الاثنين، وبلغ الحد الأدنى بتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 78.05% للشعبة العلمية و69.51% للشعبة الأدبية.
من جانبه أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لكليات الطب على مستوى الجمهورية توقف عند 98.04%، بينما توقف الحد الأدنى لطب الأسنان عند 97.8%، وتوقف الحد الأدنى لكليات الصيدلة عند 96.8%.
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