السكرتير العام بـ"السويس" يتابع الموقف التنفيذي لأعمال لجان التقنين للأراضي الزراعية



وأكد السكرتير العام على مراجعة تشكيل لجان التقنين والتأكيد علي قيام كل لجنة بدورها المنوط بها في المنظومة، وطلب من الاملاك تحديد مساحات الاراضي التي تم استردادها والحفاظ عليها واستكمال ادخال باقي الطلبات علي المنظومة بعد ان تم اغلاقها في 14 يونيو 2018.



وأكد أن تعليمات اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، باستمرار عمل لجان التقنين من الفحص والمعاينة والالتزام بالمواعيد التي تم تحديدها ودفع رسوم الفحص والمعاينة حتي 25 يوليو الجاري.



وأشار إلى أن الموجة العاشرة لازالة التعديات مستمرة منذ الأمس بحي الاربعين واليوم بحي فيصل وغدًا بحي الجناين لازالة التعديات على أراضى الدولة، مؤكدًا علي تنفيذ قرارات الإزالة والتنسيق مع الجيش والشرطة والاحياء والجهات المعنية.



عقد اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة اجتماعا لمناقشة ومتابعة الموقف التنفيذي لعمل لجنة تقنين الأراضي واسترداد حق الشعب بمحافظة السويس، بحضور الجهات المعنية ورؤساء لجان التقنين وإدارة الأملاك.